Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini hava limanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık ve amcası Halil Fındık ile yakınları karşıladı.

'BENİ BIRAKIN BEN DE GİDEYİM'

Şehidin tabutu cenaze aracına konularken dedesi Duran Fındık, "Beni de bırakın, gideyim savaşayım" dedi. Amcası Halil Fındık ise asker selamı vererek şehidi karşıladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Tokat Belediyesi 'ne ait cenaze aracına konularak, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Fındık'ın cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yarın öğlen namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin getirilişi

-Karşılamadan görüntüler

-Yakınlarının görüntüleri

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,