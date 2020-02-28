Tokat'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Tokat'a şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesini Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü, şehidin annesi Raziye Akın, şehidin kardeşleri ile yakınları karşıladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Akın'ın cenazesi yarın öğlen namazı sonrası merkeze bağlı Uğrak köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,


Tokat Havalimanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
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