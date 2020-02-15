Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi - Son Dakika Ekonomi

Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi

6 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni nesil sanayi sitesinin temelinin yıl içerisinde atılacağını ifade ederek, "Resmi Gazete'de sanayi sitesinin yatırım programına alınması kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı" dedi.

Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni nesil sanayi sitesinin temelinin yıl içerisinde atılacağını ifade ederek, "Resmi Gazete'de sanayi sitesinin yatırım programına alınması kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'sanayide milli atılım' sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması projesinde ilk etapta yer alan şehirlerden Tokat Yeni Nesil Sanayi Sitesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak 2020 yılı yatırım programına alındı. Sanayi sitesinin yatırım programına alınması ile ilgili bir otelde düzenlenen toplantının açılışında Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Altan Çelik bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat- Turhal karayolu üzerindeki 540 dönümlük arazide yapılacak olan yeni nesil sanayi sitesinin önemine değindi. Başkan Eroğlu, birçok olumsuz görüşün aşılarak bugünlere geldiğini belirterek, "Tarımdan terk edilmiş, tarımsal vasfını kaybetmiş bir arazi vardı. Bu sadece çıplak gözle değil bilimsel anlamda da araştırılarak bu işe başlandı. Başta Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bu çalışmada bakanlarımız, milletvekillerimiz, esnaf ve kooperatifle hep birlikte başarının sonucunda oluşan bir süreçti" dedi.


Esnafın büyümesi ve gelişmesi açısından da projenin son derece önemli olduğunu beliren Başkan Eroğlu, "Resmi Gazete'de sanayi sitesinin yatırım programına alınması kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Artık Tokat'ın sanayisinin yapılacağı, adımların atıldığı ve bu yıl içerisinde de kazmanın vurulacağı ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından milletvekilleri ile Tokat Valisi Ozan Balcı konuşma yaptı. Tokat başta olmak üzere 11 ilde ( Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale) sanayi sitelerini şehir dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturulması planlanıyor. - TOKAT

Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
Pegasus uçağında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]