Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı - Son Dakika

Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle yürütülen çalışmalara destek vermek için bu kente gitti.

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesine meydana depremin ardından çalışmalara destek vermek amacıyla iki araç ve 8 arama kurtarma teknisyeniyle yola çıktı.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Tokat Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezli deprem Tokat ve çevresinde de hissedilmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Depremin merkezinde ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.