Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı - Son Dakika

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

6 saat önce

Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle yürütülen çalışmalara destek vermek için bu kente gitti.

Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle yürütülen çalışmalara destek vermek için bu kente gitti.

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesine meydana depremin ardından çalışmalara destek vermek amacıyla iki araç ve 8 arama kurtarma teknisyeniyle yola çıktı.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Tokat Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezli deprem Tokat ve çevresinde de hissedilmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremin merkezinde ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

Elazığ, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi
Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 06:48:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]