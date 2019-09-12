Tokat afgan genç, baraj gölünde kayboldu

Afgan genç, baraj gölünde kayboldu (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Sabah erken saatlerde AFAD ve Jandarma bünyesindeki balık adamlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına göldeki görüş seviyesinin düşük olmasından dolayı ara verildi. Henüz ulaşılamayan Abdullah Abdi'yi arama-kurtarma çalışmalarına yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.

Olay yerine gelen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Gölün en derin noktalarından bir tanesi burası. Suyun altında görüş mesafesi de çok düşük. Ondan dolayı çalışmalarımız şu ana kadar sonuç vermiş değil. Ama arama çalışmalarımıza bulana kadar devam edeceğiz. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız da bize emanettir. Onların emaneti boynumuza, elimizden geldiği kadar bütün çabalarımızı sarf ediyoruz dedi.