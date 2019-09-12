Tokat afgan işçi, tokat'ta baraj gölünde kayboldu

Afgan işçi, Tokat'ta baraj gölünde kayboldu

Tokat'ın Almus ilçesinde balıkları yemlerken sürüklenen tekneye ulaşmak için suya atlayan Afganistan uyruklu Abdullah Abdi (24) kayboldu. Genç balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, ilçede bulunan baraj gölü üzerindeki balık kafeslerinin olduğu bölgede, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Balık işletmesinde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Abdullah Abdi, balıkları yemlemek için tekne ile kafeslerin yanına gitti. Balıkları yemlediği sırada akıntıya kapılan teknenin kafeslerden uzaklaştığını gören Abdi, yakalamak için suya atladı. Bir süre tekneye yetişmek için yüzen Abdi, kısa süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı. Bugün sabah Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden balık adamlar da bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. Almus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de drone ile çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 35 metre derinliği olan bölgede kaybolduğu tahmin edilen Abdullah Abdi'nin izine henüz rastlanmadı.