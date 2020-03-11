Son Dakika › Güncel › TOKAT Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldü - Son Dakika
TOKAT Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldü
7 saat önce
Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldüTOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 koyun ile bir çoban köpeği telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
Ahır yangınında 5 koyun ve 1 köpek öldü
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 koyun ile bir çoban köpeği telef oldu.
Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde dün Dursun Ünal'ın evinin yanındaki ahırında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine köye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Tamamen kullanılmaz hale gelen ahırdaki 5 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti