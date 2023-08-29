Tokat Almus'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu - Son Dakika

Tokat Almus'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu

Tokat Almus\'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu
Son Güncelleme: 29.08.2023 16:08

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilosu 60 liradan satışa sunuldu.

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, satışa sunuldu.

70 KİLO AĞIRLIĞINDA

İlçede balıkçılık yapan Hakan ve Fatih Arslan kardeşlerin Almus Barajı Gölü'ne bıraktıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı. İki balıkçı, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığındaki balığı güçlükle sudan çekebildi.

KİLOSU 60 LİRA

Hakan Arslan, kendileri için kısmetli bir av olduğunu ifade ederek, yayın balığını kilogramı 60 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Hakan Arslan, Fatih Arslan, Tokat, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tokat Almus'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Almus'ta yakalanan 2 metrelik yayın balığı satışa sunuldu - Son Dakika
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