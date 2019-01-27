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Tokat Atan Eski Eniştesini Av Tüfeğiyle Öldürdü

1 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, Fatih A. (20), asker uğurlama yemeğinde çıkan kavgada kendisine tokat atan eski eniştesi İbrahim Uğur'u (44), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tokat Atan Eski Eniştesini Av Tüfeğiyle Öldürdü, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, Fatih A. (20), asker uğurlama yemeğinde çıkan kavgada kendisine tokat atan eski eniştesi  İbrahim Uğur'u (44), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tire'nin kırsal Kireli Mahallesi'nde yaşayan Fatih A., dün akşam bir arkadaşının asker uğurlama yemeğine katıldı. Kendisi de birkaç gün sonra askere gitmeye hazırlanan Fatih A., burada ablasının eski eşi 2 çocuk babası İbrahim Uğur ile karşılaştı. Husumetli olan Uğur ve Fatih A. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı, asker uğurlamasına katılan diğer kişiler ayırdı. Kavganın ardından Uğur ve Fatih A. yemekten ayrıldı. Bir süre sonra Fatih A. ile İbrahim Uğur, mahalle meydanının yakınındaki Sultan Sokak'ta tekrar karşılaştı. Fatih A., yanındaki av tüfeğini asker uğurlaması yemeğinde kendisine tokat atmasını gururuna yediremediği eski eniştesi Uğur'a doğrultup, tek el ateş etti. Boynundan vurulan Uğur, yere yığıldı. Fatih A., ardından jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerini arayıp durumu bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, İbrahim Uğur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatih A., jandarmaya teslim oldu. Suç aleti silah ise olay yerinde bulunamadı.

Jandarmadaki ifadesinde Fatih A., olay anında panikle tüfeği nereye attığını hatırlamadığını söyledi. Jandarma, şüphelinin olayda kullandığı tüfeğin bulunması için mahallede arama çalışması başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

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