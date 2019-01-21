Son Dakika Haberleri: Tokat Atın Arkasına Bağlanan Bidonla Kayak Keyfi

Tokat Atın Arkasına Bağlanan Bidonla Kayak Keyfi

1 saat önce

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiTokat'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi

Tokat'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Tokat, Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü, üyelerine ve meraklılara karlı zeminde atların arkasına bağlanan bidonlar ile kayak yapma imkanı sundu. Atın arkasına iple bağlanan bidon binerek kayanlar farklı bir eğlenceye imza attı. Özellikle çocuklar, uygulamaya ilgi gösterdi.

Tokat Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Salim Söyler, karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, Malum 15 tatil öğrenciler tatile girdi. Biz de bundan istifade ederek farklı bir tatil seçeneği oluşturduk. Atın arkasına bağladığımız bidonlarla karın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an sadece atlı kızakla uğraşıyoruz. Atlı safariler yapıyoruz. Ama kar kalktıktan sonrada atlı okçuluk, okçuluk sporlarını devam ettiriyoruz dedi.

Sulusaray Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan Ramazan Karaaslan çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatilini farklı değerlendirmek istediklerini belirterek, Çocuklar tatile girmişken karne hediyesi olarak buruya geldik. Çocuklar çok eğleniyor. Bizim için de eğlenceli dedi.

Atın çektiği bidon üzerinde kayarak karın tadını çıkaran ortaokul öğrencisi Emre Özdemir ise Okullar tatil oldu. Biz de atların arkasına bağlanan kızakla karın tadını çıkarıyoruz. Çok eğlenceli bir şey diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

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