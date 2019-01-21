Tokat Atın Arkasına Bağlanan Bidonla Kayak Keyfi

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiTokat'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi



Tokat'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.



Tokat, Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü, üyelerine ve meraklılara karlı zeminde atların arkasına bağlanan bidonlar ile kayak yapma imkanı sundu. Atın arkasına iple bağlanan bidon binerek kayanlar farklı bir eğlenceye imza attı. Özellikle çocuklar, uygulamaya ilgi gösterdi.



Tokat Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Salim Söyler, karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, Malum 15 tatil öğrenciler tatile girdi. Biz de bundan istifade ederek farklı bir tatil seçeneği oluşturduk. Atın arkasına bağladığımız bidonlarla karın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an sadece atlı kızakla uğraşıyoruz. Atlı safariler yapıyoruz. Ama kar kalktıktan sonrada atlı okçuluk, okçuluk sporlarını devam ettiriyoruz dedi.



Sulusaray Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan Ramazan Karaaslan çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatilini farklı değerlendirmek istediklerini belirterek, Çocuklar tatile girmişken karne hediyesi olarak buruya geldik. Çocuklar çok eğleniyor. Bizim için de eğlenceli dedi.



Atın çektiği bidon üzerinde kayarak karın tadını çıkaran ortaokul öğrencisi Emre Özdemir ise Okullar tatil oldu. Biz de atların arkasına bağlanan kızakla karın tadını çıkarıyoruz. Çok eğlenceli bir şey diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz

Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız