Tokat attı diye üzerine kurşun yağdırmıştı, o zanlı yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de kendisine tokat attığı bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, 5 Ocak Pazar günü Ümraniye Tantavi Mahallesi Menteşoğlu caddesinde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin önünde Hasan Bilik (33) ve Serdal T. (31) isimli şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir neden ötürü tartışma meydana geldi. Tartışma sürerken Hasan Bilik, Serdal T.'ye tokat attı. Ardından ikili marketin içine girdi. Bir süre sonra Hasan Bilik'in marketten çıkıp kaldırımda yürüdüğü esnada, Serdal T. arkasından geldi ve Bilik'in üzerine kurşun yağdırdı. Hasan Bilik silahına davranmak istedi fakat vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Durumu gören vatandaşlar, 112 ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Serdal T.'nin izini süren ekipler, şüpheliyi 11 Ocak Cumartesi günü Üsküdar'da bir adreste kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, şahısın bulunduğu adreste yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Emniyete götürülen Serdal T.'nin 10 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İkilinin aynı mahallede yaşadığı ve birbirine karşıt iki grubun üyeleri olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cinayet anı güvenlik kamerasında



Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Hasan Bilik'in Serdal T.'ye tokat attığı, daha sonra ikilinin içeri girdiği, bir süre sonra Hasan Bilik marketten çıkıp kaldırımda yürürken Serdal T.'nin Bilik'in arkasından gelerek üzerine kurşun yağdırdığı görüldü. - İSTANBUL