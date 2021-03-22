Tokat attığı çocuğa sigara içirdiği görüntüleri paylaşan amca ile baba hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Tokat attığı çocuğa sigara içirdiği görüntüleri paylaşan amca ile baba hakkında suç duyurusu

22.03.2021 13:31
Tokat attığı çocuğa sigara içirdiği görüntüleri paylaşan amca ile baba hakkında suç duyurusu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 yaşındaki yeğenine tokat attığı ve sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi ile olayı cep telefonuyla kaydeden çocuğun babası hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerince suç duyurusunda bulunuldu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 yaşındaki yeğenine tokat attığı ve sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi ile olayı cep telefonuyla kaydeden çocuğun babası hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerince suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Harran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, ailenin adresini tespit etti.

Aileye evinde ziyarette bulunan ekipler, çocuğa ve annesine psikolojik ve sosyal destek sağladı.

Ekipler, yeğenine tokat attığı, ayaklarını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan amca ile olayı cep telefonuyla kaydeden çocuğun babası hakkında "çocuğa işkence yapıldığı" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa, Hisarcık, Harran, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat attığı çocuğa sigara içirdiği görüntüleri paylaşan amca ile baba hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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