Son Dakika Haberleri: Tokat Baba Felç Olunca, Sokak Kedilerinin Bakımını Oğlu Üstlendi

Tokat Baba Felç Olunca, Sokak Kedilerinin Bakımını Oğlu Üstlendi

6 dakika önce

Baba felç olunca, sokak kedilerinin bakımını oğlu üstlendiTokat'ta yaşayan Okan Türköz(33), 20 yıldır mahallenin kedilerini besleyen babası Mustafa Türköz'ün(55) kısmi felç geçirmesinin ardından bu görevi devraldı.

Tokat Baba Felç Olunca, Sokak Kedilerinin Bakımını Oğlu Üstlendi, System.String[]
Baba felç olunca, sokak kedilerinin bakımını oğlu üstlendi

Tokat'ta yaşayan Okan Türköz(33), 20 yıldır mahallenin kedilerini besleyen babası Mustafa Türköz'ün(55) kısmi felç geçirmesinin ardından bu görevi devraldı. Türköz, yaklaşık 25 kediyi her akşam kasaptan aldığı et ve kemik ile besliyor.

Hoca Ahmet Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır mahallenin kedilerine bakan 4 çocuk babası emekli memur Mustafa Türköz, 2 yıl önce kısmı felç geçirdi. Her gün mahallenin kedilerini besleyen Türköz, yürümekte güçlük çektiği için artık kedilere bakamaz hale geldi. En büyük oğlu Okan Türköz de babasının yıllardır beslediği kedilerin bakımını üstlenmeye karar verdi. 2 yıldır her akşam kasaba giderek et ve kemik alan Türköz'ün mahalleye döndüğünü gören sokak kedileri etrafında toplanıyor. Türköz, poşet içerisinde getirdiği etler ile yaklaşık 25 kediyi elleriyle besliyor.

'AKŞAM OLDUĞUNDA YOLUMU BEKLİYORLAR'

Hayvanları sevdiğini söyleyen Okan Türköz, Kedilere 20 yıldır babam bakıyordu. Fakat rahatsızlanmasından sonra kedileri ben beslemeye başladım. Akşama doğru gidip, et alıyorum. Akşam olduğunda kediler yolumu bekliyor. Etlerini veriyorum. Hayvanları besliyorum ve seviyorum. Hayvanseverler inşallah daha da çoğalır. Kasap arkadaşım da para istemeden 'her akşam veririm' dedi. Kediler saatlerini bildikleri için gelmeme yakın ortaya çıkıyorlar. Bazen işe giderken peşimden geliyorlar. Ben de geri dönüp yiyeceklerini bırakıp, işe gidiyorum dedi. Kendisini hayvanlara bakması konusunda babasının yönlendirdiğini söyleyen Türköz, Babam bu duruma çok sevindi. Annem de beni destekliyor. İnsan beslenmesi nasılsa hayvanlarda bizim için öyle. Hayvanlara şiddeti doğru bulmuyoruz. Hayvanları korumamız lazım. İnşallah bizim gibi destekleyenler çoğalır diye konuştu.

Kentte kasaplık yapan ve 2 yıldır Okan Türköz'e kedileri için kemik ve et ayıran Ergin Çiğdem ise, Okan, kediler için iki yıldır benden et alıyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz. Hayvanlara işkence yapanlar insan değil, canidir. Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması lazım. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:10 Kaynak: DHA

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