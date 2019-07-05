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TOKAT Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı

1 saat önce

Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandıTokat'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Poyraz Şen (2), konulduğu küçük tabutta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı
Tokat'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Poyraz Şen (2), konulduğu küçük tabutta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MİNİK TABUTUYLA UĞURLANDI
Talihsiz Poyraz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Poyraz için Cuma namazı sonrası Alipaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özel hazırlanan küçük bir tabuta konulan minik Poyraz'ın cansız bedeni akrabalarının omuzlarında camiye getirildi. Cenaze namazına babası Sertaç Şen ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Minik Poyraz cenaze namazının ardında Erenler Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
TOKAT Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:39 Kaynak: DHA
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