TOKAT Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşadı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı çok sayıda kişi ziyaret etti. İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada ortalama hava sıcaklığı 18 derece olarak biliniyor. Nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Mağarayı tedavi edici özelliği nedeniyle astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla ziyaret ediyor.

"ÇEVRE İLLERDEN VE AVRUPA'DAN GELENLER VAR"

Ziyaretçileri sosyal mesafe kurallarına göre içeriye aldıklarını söyleyen işletmeci Necmettin Bahçeci, "Bu pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe kuralına kapıda ve içeride bulunan görevliler sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaretçilerimizi alıyoruz. Kurban Bayramından dolayı biraz yoğunluk var. Çünkü Ramazan bayramında gelemeyenler, şifa maksatlı gelenler de oluyor. İnşallah bu pandemi süreci biter. İnsanlar daha rahat bir şekilde gelebilir. Ziyaretçilerimizi içeriye parça parça alıyoruz, yoğunluk yaşanmasın diye. İçerideki görevli arkadaşlar da yoğunluk oluşmasın diye vatandaşları sosyal mesafe doğrultusunda gezmeleri konusunda uyarıyorlar. Maske zorunluluğu mevcut. Mağaraya maskesiz ziyaretçi almıyoruz. Çevre illerden ve Avrupa'dan memleketine gelen insanlar buraya gelerek mağaramızı ziyaret ediyor" dedi.