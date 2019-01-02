Son Dakika Haberleri: Tokat Baraj Suları Çekildi, Mezarlık Ortaya Çıktı

Tokat Baraj Suları Çekildi, Mezarlık Ortaya Çıktı

1 saat önce

Baraj suları çekildi, mezarlık ortaya çıktıTOKAT'ın Almus ilçesinde bulunan barajın suların çekilmesiyle yıllar önce sular altında kalan eski mezarlık ortaya çıktı.

Tokat Baraj Suları Çekildi, Mezarlık Ortaya Çıktı, System.String[]
Baraj suları çekildi, mezarlık ortaya çıktı

TOKAT'ın Almus ilçesinde bulunan barajın suların çekilmesiyle yıllar önce sular altında kalan eski mezarlık ortaya çıktı.

Tokat'ta Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak planlanan Almus Barajı'nın inşaatına 1964 yılında başladı. İnşaat ile birlikte tarihi tam olarak bilinmeyen ilçenin ilk mezarlık alanı da baraj suları altında kaldı. Son dönemde baraj sularının bir hayli çekilmesiyle birlikte sular altında kalan mezarlık alanı da tekrar gün yüzüne çıktı. Yıllar sonra mezarlığın ortaya çıktığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Almus İl Genel Meclis Üyesi Yüksel Mirzaoğlu mezarlığın barajdan önce 1934'lerde kullanıldığını bildiğini belirterek, Baraj gölünün yapımından sonra eski Almus'un mezarlığı suların çekilmesi ile ortaya çıktı. Biz de suların bu kadar çekilmesine ilk defa şahit oluyoruz. İlçenin daha önce tek mezarlığı burasıymış. Baraj yapımında su tutulmaya başlamasıyla mezarlık suların altında kalmış. Buradaki mezarlıkların çoğunu akrabaları şehrin diğer tarafındaki yeni mezarlığa taşımışlar. Eski mezarlık olan yerde de hala kemikler var. Göl bu kadar çekilince bu mezarlar ortaya çıktı dedi.

İlçede yaşayan işçi emeklisi Selahattin Şahin barajın sularının yol kenarına kadar geldiğini söyleyerek, Sular çekildi, eski mezarlık çıktı ortaya. Benden eskiler bile bilmiyor. Çok eski mezarlar var. 50-100 yaşında olan insanlar bile tam olarak tarihini bilmiyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

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