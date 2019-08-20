Son Dakika Haberleri: Tokat Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
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Tokat Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

22 dakika önce

Tokat Baro Başkanı Melih Yardımcı, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını bildirdi.

Tokat Barosu adli yıl açılış törenine katılacak, System.String[]
Tokat Baro Başkanı Melih Yardımcı, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını bildirdi.
Yardımcı, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından, 2 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış törenine davet edildiklerini aktardı.
Son dört yılda Türkiye'de avukat sayısının yüzde 50 artarak 130 bin olduğunu belirten Yardımcı, "Bu sayı Türkiye'nin ekonomik, sosyal ihtiyacı gereği gerçekleşen bir büyüme değildir. Yüksek oranlı bu artış, sistemin katlanabileceği, sürdürebileceği durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Yardımcı, şunları kaydetti:

"Devlet yöneticisi ve hukukçuların siyasi görüş, mezhep, tarikat, makam, ikbal gibi subjektif konuların etkisinde kalmadan sadece evrensel hukuk kuralları, adalet, adil yargılanma hakkına ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkması durumunda adli yıl açılışlarında mekan kavramının önemi kalmayacaktır. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanımızla adli yıl açılış programına katılacağım."
Melih Yardımcı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:30 Kaynak: AA
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