Son Dakika Haberleri: Tokat Başçiftlik Kar Şenliği

Tokat Başçiftlik Kar Şenliği

51 dakika önce

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Kar Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirildi.

Tokat Başçiftlik Kar Şenliği, System.String[]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen Kar Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediyesi tarafından Karacaören Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılan vatandaşlar ipli kayak, kızak, tepsi, şambrel ve naylon gibi malzemelerle kayarak gönüllerince eğlendi.

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen kayak yarışlarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe katılımın her geçen yıl arttığını söyledi.

Kar şenliklerini her yıl yapmak istediklerini dile getiren Tuncel, "Bu sene beşincisini yapıyoruz. Burası Tokat'ın kış turizm merkezi haline geldi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:53 Kaynak: AA

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