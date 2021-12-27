Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Eroğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Eroğlu, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Eroğlu, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ciddi işler yapıyor. Buradaki fotoğraf karelerinde de bunu görebiliyoruz. Emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.