Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Çalışanlarla Bir Araya Geldi

Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı tesislerdeki çalışanları ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Eroğlu, belediye sosyal tesislerinde Hanımeli Kültür ve Sanat merkezleri, mahalle konakları, gençlik merkezi, Yeşilırmak bilgi evi, spor kompleksleri ve trafik eğitim parkında görev yapan hocalar ve personele bir araya gelerek sohbet etti.
Göreve geldiği günden itibaren kendilerine kültür ve sosyal işler anlamında birçok projeyi yapma hedefi koyduklarını belirten Eroğlu, "Önce hanımlarımız' dedik ve hanımelleri ile başlattığımız bu süreçte önce Behzat'ta, ardından Karşıyaka
'da, son olarak da Gülbaharhatun'da olmak üzere üç ayrı tesisle adeta okul haline gelen, hanımların göz bebeği olan ve birçok hususta sosyalleşme, el becerileri kazanma, dostluklar kurma, hatta birtakım ekonomik artılar katma noktasında merkezlerimiz marka haline geldi. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Emeğinizi her daim hissediyor, özverinizi görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.