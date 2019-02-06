Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Esnafla Buluştu
55 dakika önce
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnafla bir araya geldi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnafla bir araya geldi.
Eroğlu, Behzat bölgesindeki esnafla bir kahvehanede bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.
Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, gönül sözcüğünün yalnızca Türkçe'ye mahsus olduğunu söyledi.
Başka dillerde gönül kelimesini bulunamayacağına işaret eden Eroğlu, "Birçok sözcüğü gönül üzerine kurarız. Gönül kırmamak, gönülden hareket etmek gibi. Öyle bir sözcük ki birçok şeyi içerisinde barındırıyor. İnşallah biz de bu doğrultuda gönüllerde yer edinmişizdir. Gönlünüzden çıkmamaya gayret edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:47 Kaynak: AA
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