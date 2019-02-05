Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Gençlerle Buluştu

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle bir araya geldi.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Gençlerle Buluştu, System.String[]
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle bir araya geldi.

Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Tokat'ta gençlere yönelik hizmetleri anlatan Eroğlu, "Gerçek şu ki, bu şehir aynı zamanda üniversite şehri olarak bilinmelidir. 30 bin öğrencimiz bu şehirde hayatını sürdürüyor. Gençler, gerçekten sizi anlıyorum. Kuşaklar arası fark, her nesil için olmuştur. Dünün bugünle, bugünlerin de yarınla kıyası mümkün değil. Her zamanın kendine özgü bir ruhu, güzelliği vardır. Önemli olan kuşaklar arası uçurumun olmamasıdır. Bugünün gençlerini, başkalarının aksine daha birikimli, ülke ve dünya olaylarına daha duyarlı ve toplumsal konularda son derece ilgili görüyorum." dedi.

Gençlerin her türlü etkinlik içinde bulunup enerjilerini rahatlıkla sarf etmeleri için gençlik merkezini, spor komplekslerini ve belediye bünyesinde gençlik meclislerini hayata geçirdiklerini anlatan Eroğlu, "Bütün bunlar yoktu. Sizlerle zaman zaman bir araya gelerek taleplerinizi dinleyip hayata geçirdik. Gençlere yönelik yaptığımız yatırım ve hizmetleri yeterli görmüyorum. Sizlerle her görüşmemizde aynı zamanda neler yapabileceğimizin cevabını da alıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA

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