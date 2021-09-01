Tokat Belediye Başkanı Eroğlu ikizlerin "aynı renkte salıncak" isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ikizlerin "salıncakların rengi aynı olsun" isteğini yerine getirdi.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyaz Masayı arayan 4,5 yaşındaki Murat ve Harun kardeşler, Karşıyaka Spor Kompleksi içinde yer alan parktaki salıncakların aynı renk olmasını istedi.

Eroğlu'nun talimatı üzerine salıncaklar ikizlerin istediği mor renge boyandı.

Başkan Eroğlu, ikiz kardeşler Murat ve Harun'u parkta ziyaret etti.

Eroğlu, "Parklardaki salıncaklarımızı farklı renklerde yapıyoruz. Ancak tek renk salıncağa binmek için birbiriyle yarışan ikiz kardeşlerin bu tebessüm ettiren sorunlarına çözüm ürettik. Bu iki güzel evladımızın isteklerini yerine getirerek iki salıncağı da mor renk yaptık. Artık iki kardeş aynı renk salıncağa, aynı anda binecekler. Rabb'im hayırlı ömürler versin. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek her şeye bedel." ifadesinde bulundu.