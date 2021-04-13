Tokat Belediye Başkanı Eroğlu,, "İlk Orucum" projesi kapsamında çocuklara hediye verecek - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu,, "İlk Orucum" projesi kapsamında çocuklara hediye verecek

13.04.2021 15:05
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu,,

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için sürpriz hazırladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için sürpriz hazırladı.

Çocukların ramazan heyecanı ve coşkusunu doya doya yaşamasını amaçlayan Tokat Belediyesi, "İlk Orucum" adı verilen proje için "ilkorucum.com" internet sitesinden kayıt almaya başladı.

Tokat Belediyesi, bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle ramazan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklara bir sürpriz de hazırladı. Bu kapsamda "ilkorucum.com" adresinden kayıt yaptıran 6-9 yaş arasındaki tüm Tokatlı çocuklara Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından sürpriz hediyeler gönderilecek.

Eroğlu, ramazan denilince akla hep çocukluk yılları ve o günlerde tutulan oruçların geldiğini belirterek, "Bu sebeple naçizane 'eski ramazanlar güzeldi' demek yerine 'çocukluk yıllarımıza isabet eden ramazanlar daha güzeldi' demenin doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

"İlk orucum projesi" başlattıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında bu ramazan ayında çocuklarımız için hazırladığımız eğitici-eğlendirici imsakiyelerimizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca 9 yaş üst sınırı olmak kaydıyla ilk oruçlarını tutan ve 'ilkorucum.com' sitesine kaydını yapan tüm çocuklarımıza Ramazan Bayramı öncesinde hediyelerine kavuşmuş olacak. Bu vesileyle de değerlerimize sahip çıkmaya devam eden bütün ailelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde bu güzelliği doya doya yaşayacağımız ve bayramlaşma sevinci ile tamamlayacağımız bir ramazan ayı diliyorum."

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Belediye Başkanı Eroğlu,, 'İlk Orucum' projesi kapsamında çocuklara hediye verecek - Son Dakika


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