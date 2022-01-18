Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Karşıyaka Spor Kompleksi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka Spor Kompleksi'ni gezdi.

Eroğlu, spor kompleksini ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. Sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini dile getiren Eroğlu, Tokat'ta her geçen gün spora yatırımların arttığını söyledi.

Son dönemde Tokat'a iki yeni kapalı spor salonu ile iki yüzme havuzu kazandırdıklarını anlatan Eroğlu, "Dört yıldır Karşıyaka Spor Kompleksimizi genç kardeşlerimize, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza tahsis ettik. Pandemi nedeniyle büyük oranda kapalı kaldı. Haziran ayı itibarıyla fitness salonumuz hizmet vermeye devam etti. Bu güzel alanları boş bırakmayan tüm gençlerimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz." dedi.