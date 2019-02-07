Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'ndan Mahalle Ziyareti
46 dakika önce
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karşıyaka ve Esentepe mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.
Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Karşıyaka
ve Esentepe mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.
Eroğlu, Esentepe ve Karşıyaka mahallerinde düzenlenen toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yeni dönem için de 71 proje hazırladıklarını belirten Eroğlu, "Göreve geldiğimde 61 proje sözü vermiştik, 91 proje yaptık. Toplamda 350 milyon liralık yatırım yaptık. Tokat bizim göz bebeğimiz. Eminim ki herkes bu şehrin ileri gitmesi için aynı düşüncelere sahip. Şehrimiz büyüyor, değişiyor ve gelişiyor. Dışarıdan gelen insanlardan bunu daha çok duyuyorum. Konut sayısı artıyor, istihdam artıyor, iş yeri sayıları artıyor." ifadelerini kullandı.
Herkesin Tokat için elinden geleni yaptığını dile getiren Eroğlu, "Başta bütün belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen, herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA
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