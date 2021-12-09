Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Örtmeliönü Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Örtmeliönü Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Örtmeliönü Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları sonrasında yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları, Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.

Belediye Başkanı Eroğlu, mahallede yürütülen çalışmaları inceledi, daha sonra çalışanlarla simit yiyerek, çay içti.

Örtmeliönü Mahallesi'ni çok sevdiğini belirten Eroğlu, "Bu şehir hepimizin, hep birlikte şehrimizi daha iyiye hazırlayacağız. Burada ikamet eden vatandaşlarımız da çok güzel. Bu mahallemizin ne gibi eksiklikleri varsa en kısa zamanda gidereceğiz. Tokat Belediyesinde görev yapan tüm arkadaşlarımız, büyük ailemizin birer üyesidir. Sizin gibi değerli arkadaşlarımızla bu kadim şehre hizmet etmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu şehir için alın teri akıtan, gece gündüz emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin." dedi.

Örtmeliönü Mahallesi sakinlerinden bir kadınla da sohbet eden Eroğlu, istek ve taleplerini dinleyerek, ilgili birimlere talimat verdi.

Eroğlu'na Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Benli eşlik etti.