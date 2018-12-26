Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Parklara Yem Bıraktı

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Parklara Yem Bıraktı

2 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak hayvanları için yem bıraktı.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Parklara Yem Bıraktı, System.String[]
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak hayvanları için yem bıraktı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklarda bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bıraktı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Şehitler Parkı'ndaki ağaç diplerine ve kedi evlerine yem bıraktı.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızın bir çok noktasına, ekiplerimiz kuşlar, köpekler ve kedilerimizin, bu havada aç kalmaması için yem, mama ve su yerleştiriyor." dedi.

Bu arada Başkan Eroğlu, çocuklarla bir süre kartopu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:06 Kaynak: AA

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