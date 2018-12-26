Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Parklara Yem Bıraktı

Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, sokak hayvanları için yem bıraktı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklarda bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bıraktı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Şehitler Parkı'ndaki ağaç diplerine ve kedi evlerine yem bıraktı.
Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızın bir çok noktasına, ekiplerimiz kuşlar, köpekler ve kedilerimizin, bu havada aç kalmaması için yem, mama ve su yerleştiriyor." dedi.
Bu arada Başkan Eroğlu, çocuklarla bir süre kartopu oynadı.