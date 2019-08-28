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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu asfalt çalışmalarını inceledi

37 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt çalışmalarını inceledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu asfalt çalışmalarını inceledi, System.String[]
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt çalışmalarını inceledi.
Eroğlu, terminal arkasındaki Yeni Mahalle'de yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, Bahçelievler ve Altıyüzevler mahallelerinde devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Asfalt çalışmalarının süratle devam ettiğini belirten Eroğlu, "Bugün belediyemizin yol asfalt çalışmalarının tamamını yerinde inceledik. İlk olarak Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki Yeni Mahalle'deyiz. Burada yeni açtığımız caddemiz hem terminal arkasından Behzat Bulvarı'na hem de hastane arkasına açılan ana arter bir yol oldu. Ekiplerimiz asfaltlama işine başladı. Önümüzdeki birkaç güne asfaltını da tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.
Bahçelievler Mahallesi Ağbayır Mezarlık yolunda parke çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Eroğlu, altyapısını, kavşaklarını, yol düzenlemelerini tamamlayarak o bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını da gidermiş olacaklarını kaydetti.
Bahçelievler, Yeni Mahalle, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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