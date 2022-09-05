Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika
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Tokat'tan kısa kısa

05.09.2022 15:36
Tokat'tan kısa kısa

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Deresi'nin Kemerköprü Kavşağı'ndan başlayarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kadar olan bölümünde peyzaj çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Deresi'nin Kemerköprü Kavşağı'ndan başlayarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kadar olan bölümünde peyzaj çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Eroğlu, şehir merkezindeki kültür yolu projesinde yaptıkları yenileme çalışmaları ile birlikte Behzat Deresi çevresinde de yenileme ve güzelleştirme çalışmaları yapacaklarını geçen temmuz ayında Tokat kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Irmak kenarından başlayarak dört metre genişliğinde bir alanı yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kaldırım ve yeşil alan yapacaklarını belirten Eroğlu, "Irmak kenarımızda bulunan peyzaj alanları gibi Behzat Deremizin Kemerköprü kavşağından başlamak üzere Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu yere kadar olan alanda, dere kenarımızın sağlı sollu kenarlarında yolun daralmadığı bölümlerinde peyzaj çalışmalarımızı başlattık. Projemiz için uygun olan noktalar yolun yüzde yetmişlik bölümüne karşılık geliyor. Burada korkulukları değiştireceğiz. Led ışıklı olarak tasarlanan korkuluklar bu alana, Tokat'ımıza yakışan bir güzellik katacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve yeşil alanları ile birlikte, estetik şekilde aydınlatılmış bu bölgemizi de hemşehrilerimizin hizmetine kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Tokat'ta semt spor alanındaki çalışmalar devam ediyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi tarafından yapımı devam eden Perakende Mahallesi semt spor alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Eroğlu, Tokat genelinde mahallelerde semt spor alanı ve sosyal alanların yapımını önemsediklerini vurguladı.

Perakende Mahallesi semt spor alanındaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Eroğlu, "Burada mahallemizdeki gençlerimiz için halı saha ve iki potadan oluşan basket sahamızı kurduk. Voleybol oynayabilmeleri için de gerekli eklemeleri yapacağız. Böylelikle gençlerimizin hem futbol, hem basketbol hem de voleybol oynayabilecekleri bir semt spor kompleksi ortaya çıkmış olacak. Spor alanlarımız bu bölgenin yarısını oluşturuyor." dedi.

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Kaynak: AA

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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