Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları inceledi

25.07.2022 16:51
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları inceledi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tokat Belediyesi tarafından Camii Kebir ve Erenler Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerinde inceledi.

Sulusokak caddesinin bitim noktasında sivil mimari ve tarihi özelliklere sahip binaların olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, 80 konutun sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında düzenlendiğini, 800 metre uzunluğundaki tarihi caddenin ise mineral kaplamalı taşla döşendiğini söyledi.

Sivil mimari örneği binaların restorasyonu için Anıtlar Kurulundan da izin almak suretiyle inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Eroğlu, "Binaların cephelerindeki iyileştirmeler, çatı ve tavanlarında yenilemeleri tamamladık. Dükkanların cepheleri ve levhaları ile ilgili düzenlemelerimizde sona gelindi. Tokat'ımızı burada görsellik bakımından bölgeye ve şehrimize renk katan, göz alıcı güzellikte bir arastaya kavuşturmuş olacağız. Çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, sokaklarımızın hak ettiği değeri kazanmasını sağlıyoruz. Emeği geçen ekiplerimize ve bizlere destek olan bölge sakinlerimize teşekkür ederim. Tokat'ımızın tarihi güzellikleri arasında yerini alacak bölgenin şehrimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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