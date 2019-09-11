Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'dan mahalle ziyareti
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'dan mahalle ziyareti

1 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalleleri ziyaret etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'dan mahalle ziyareti, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalleleri ziyaret etti.

Eroğlu, Perakende ve Mahmutpaşa mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya geldi.

Perakende Mahalle Muhtarı Hüseyin Kuyucu ve Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Cemal Demirel'den sorunları hakkında bilgi alan Eroğlu, mahalle halkının isteklerinin hızla yerine getirileceğini söyledi.

Tokat Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Eroğlu, "Geçtiğimiz 5 yılda yaptığımız işlerin daha güzelini önümüzdeki süreçte yapacağız. Vatandaşlarımıza kulak kesilerek, onlarla birlikte karar vererek yolumuza devam etmeyi şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturdan hareketle devam edeceğiz. Belediye olarak istek ve talepleri yerine getireceğiz. Değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Mahmutpaşa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:35 Kaynak: AA
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