Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hayvan barınağında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Tokat Belediyesi hayvan barınağında yapılan çalışmalar ile ilgili görevlilerden bilgi alan Eroğlu, barınakta tedavi altına alınan sokak hayvanlarıyla ilgilendi.

Sokak hayvanlarının sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için gerekli tüm destekleri sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Eroğlu, "Hayvanlar bizlere Allah'ın emanetidir. Hayvana merhameti olmayanın hiçbir şeye merhameti olmaz. Onun için biz de hayvanlarımızı merhametle, şefkatle kucaklıyoruz. Belediyemiz olarak onlara sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tokat Belediyesi hayvan barınağında hem toplanan hem de getirilen hayvanları her türlü önemi göstererek ağırlamaya çalıştıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burada toplanan hayvanlarımızın veterinerlerimiz tarafından gerekli tetkikleri yapılıyor. Burada her türlü imkanlarımız mevcuttur. Bazen cerrahi müdahale gerektiğinde, bizleri de aşan durum olduğu zaman merkezlere götürerek tedavilerini yapıyoruz. Hayvan barınağımız 150 hayvanı barındırmaya müsait bir alandır. Gerek hayvanseverlerimizle, Hayvan Hakları Federasyonu ile yaptığımız görüşme ve toplantılarla gerekse kendi içerimizde yapmış olduğumuz toplantılarda bununda bir ihtiyaç olduğunu görüyor ve gözlemliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük bir alanda, daha teferruatlı, ihtiyaca cevap verebilecek bir hayvan barınağının hizmete geçirilmesi için gayret içinde olacağız."