Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşerilerim, yaptırdığım Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.