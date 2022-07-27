Tokat Havalimanı çevresinde lavanta bahçeleri oluşturulacak - Son Dakika
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Tokat Havalimanı çevresinde lavanta bahçeleri oluşturulacak

27.07.2022 14:22
Tokat Havalimanı çevresinde lavanta bahçeleri oluşturulacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Havalimanı çevresinde 950 dekarlık alanda lavanta dikimi yapılacağını belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Havalimanı çevresinde 950 dekarlık alanda lavanta dikimi yapılacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, iş insanı Mustafa Yılmaz ile eski çöp depolama alanında oluşturulan lavanta bahçesini gezdi.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, geçen hafta Çamlıbel beldesinde Mustafa Yılmaz'a ait 600 dekarlık alandaki lavanta bahçesinde hasat yaptıklarına işaret ederek, Yılmaz'ın girişimiyle Tokat Havalimanı çevresine yeni lavantaların dikileceğini aktardı.

Eroğlu, "Tokat Havalimanı çevresindeki 950 dekarlık alanda lavanta dikimi için hazırlıklar yapılıyor. Burada da hasat vakti geldiğinde, havayolu ile ilimize gelen misafirlerimizi önce uçaktan izleyecekleri lavanta bahçeleri manzarasıyla, uçaktan indiklerinde lavanta kokuları ile karşılamış olacağız." ifadesini kullandı.

Tokat'ın diğer marka değerleri ile birlikte önemli bir marka değerine daha kavuştuğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'de ilk defa Isparta'nın Kuyucak köyünde lavanta bahçelerinin kurulduğunu biliyoruz. Şu anda halihazırda Tokat Çamlıbel'de bulunan lavanta bahçesi Türkiye'nin tek parselde en büyük lavanta dikili alanı olarak sektördeki yerini aldı. Isparta Kuyucak köyünde bulunan bahçeler bu büyüklükte olmamasına karşın 2021 yılında yaklaşık 500 bin turisti ağırladı. Bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Bizler de bu çalışmaları Tokat turizmine çok önemli katkılar sağlayacağı öngörüsü ile değerlendiriyor ve destekliyoruz. Kimya, ilaç, gıda, kozmetik sektörlerine satış ve ihracatıyla birlikte ilimize kimya, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri üreten firmaların yatırım yapmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Tokat'ta turizm potansiyelinin belediye olarak gerçekleştirdikleri kültür yolu restorasyon projeleri ile artığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat'ımız tarihi zenginlik bakımından ülkemizin en değerli şehirlerinden biri. Bizler şehrimizi bir bütün olarak görüyor, değerlerinin birbirinden bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Lavanta bahçeleri ile karşılayacağımız misafirlerimizi Tokat'ın tarihi güzelliklerini yaşamaya, eşsiz lezzetlerinden tatmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: AA

Tokat Havalimanı, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Havalimanı çevresinde lavanta bahçeleri oluşturulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat Havalimanı çevresinde lavanta bahçeleri oluşturulacak - Son Dakika
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