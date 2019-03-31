Tokat Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Eyüp Eroğlu Kazandı.
1 saat önce
Tokat Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.
Tokat
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Eyüp Eroğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyüp Eroğlu 34 bin 810, MHP
adayı Adnan Özmen
20 bin 76 oy aldı.
-Eroğlu'nun özgeçmişi-
Eyüp Eroğlu 1977 yılında Tokat'ta doğdu.
1995 yılında Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi
Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay
Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesinin mevcut belediye başkanıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi