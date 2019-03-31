Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Eyüp Eroğlu Kazandı.

Tokat Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Eyüp Eroğlu Kazandı.

1 saat önce

Tokat Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Tokat Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Eyüp Eroğlu Kazandı., System.String[]
Tokat Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyüp Eroğlu 34 bin 810, MHP adayı Adnan Özmen 20 bin 76 oy aldı.

-Eroğlu'nun özgeçmişi-

Eyüp Eroğlu 1977 yılında Tokat'ta doğdu.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesinin mevcut belediye başkanıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA

AK Parti, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel
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