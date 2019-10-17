Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye meclisinden barış pınarı harekatına tam destek
Son Dakika Güncel Tokat Belediye meclisinden barış pınarı harekatına tam destek

Tokat Belediye meclisinden barış pınarı harekatına tam destek

16 dakika önce

Tokat Belediye meclisi olağanüstü toplanarak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü korumak adına Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.

Tokat Belediye meclisinden barış pınarı harekatına tam destek, System.String[]

Tokat Belediye meclisi olağanüstü toplanarak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü korumak adına Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ve İyi Partili Belediye Meclis Üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında tüm meclis üyeleri "Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Başkan Eroğlu, belediye meclisi üyelerinin ortak basın açıklamasını dile getirerek, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır" dedi.


Başkan Eroğlu, Barış Pınarı Harekatının amacının bölgenin teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğunu n altını çizerek, "Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu belediye meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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