Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode
Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode - Son Dakika Spor

Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode

6 saat önce

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 yenildi.

Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode, System.String[]

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 yenildi.


Ali Yücel Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı BDO Volley Haasrode, 27-25, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.


Maçın rövanşı 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak.


Ali Yücel, Belçika, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:43 
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