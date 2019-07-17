Tokat Belediye Plevne antrenör İlker Altan ile anlaştı
3 saat önce
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:53 Kaynak: AA
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat
Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Reşat Arığ ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
Arığ'ın ardından takımın başına antrenör İlker Altan'ı getirdiklerini bildiren Eroğlu, "Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." diye konuştu.
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