Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne antrenör İlker Altan ile anlaştı
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Tokat Belediye Plevne antrenör İlker Altan ile anlaştı

3 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Tokat Belediye Plevne antrenör İlker Altan ile anlaştı, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Reşat Arığ ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
Arığ'ın ardından takımın başına antrenör İlker Altan'ı getirdiklerini bildiren Eroğlu, "Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." diye konuştu.
voleybol, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:53 Kaynak: AA
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