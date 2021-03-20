Tokat Belediye Plevne Antrenörü İlker Altan, sezonu değerlendirdi Açıklaması

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 37 puanla 11. sırada tamamlayan Tokat Belediye Plevne'de antrenör İlker Altan, "Ligde kalmış olmak, hedefimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda lige tecrübeli yabancı ve genç yerli oyuncuların birleştirildiği bir kadro planlamasıyla başladıklarını söyledi.

Öncelikle ligde kalmayı, devamında da ilk 8 içinde olmayı hedeflediklerini belirten Altan, "Sezona istediğimiz gibi başladık. Özellikle hedef maçlarımızda istediğimiz sonuçlara ulaşarak ilk yarıda 5'inci sıraya kadar yükseldik. Sezonun devamında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı performans sergiledik." ifadesini kullandı.

Birçok takımda olduğu gibi kendilerinde de karantina süreçleri boyunca antrenman yapamamanın, oyunlara ve sonuçlara direkt etki ettiğini anlatan Altan, şöyle devam etti:

"Seyircisiz olmak da bizi çok etkiledi. Voleybol kültürü olan ve tribünden her zaman çok yoğun destek alan bir takımız. Bu sezon taraftarımızdan ayrı kalmak, iç saha maçlarında bize olumsuz yansıdı. Şunu da belirtmek gerekiyor. Lig ilk kez 16 takımla oynandı. Bu nedenle uzun ve zorlu deplasmanlara gittik. Mütevazı kadromuzla uzun soluklu yarışta yorgunluklar ve düşüşler yaşadık. Elbette tüm sezon olumsuzluklardan ibaret değildi. Bu nedenlerle ilk 8 içinde olma şansımızı kaybettik fakat ligde kalmış olmak, hedefimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor. Efeler Ligi'nin en düşük bütçeli takımlarından biri olarak bunu başarmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Altan, pozitif karakterlerden oluşan bir oyuncu grubu bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Yaşadığımız farklı zorluklara ve imkansızlıklara rağmen fedakarca ve özverili davrandılar. Sakatlığına rağmen sahaya çıkmak isteyenler oldu. Bunun gibi çok sayıda olumlu yaklaşım sergilediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetimimiz de her sorunda yanımızda oldu. Onlarla profesyonel ilişkimiz dışında gerektiğinde ağabey-kardeş ilişkimiz de oldu. Yapıcı ve çözüm odaklı yaklaştılar. Zaten bir takım olmak, sahadaki oyuncudan yemekleri hazırlayan aşçıya kadar bir bütün olarak hedefe ilerlemeyi gerektiriyor."

Sezonun bir diğer olumlu sonucunun da genç oyuncularla ilgili olduğunu dile getiren Altan, "Her zaman ülke voleyboluna genç oyuncuları kazandırmayı hedefledik. Bu anlamda sezon içinde ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu hedefin yavaş yavaş Tokat Belediye Plevne adına devam ettirilecek bir kültür haline dönüştüğünü söyleyebilirim. Ayrıca bu sezon kulüp takımımla birlikte devre arasında A Milli Takım'da da görev aldım. Milli görevimi elimden geldiğince iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Önümüzdeki sezon daha büyük hedeflerle daha başarılı olmayı ümit ediyorum." diye konuştu.