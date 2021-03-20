Tokat Belediye Plevne Antrenörü İlker Altan, sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Tokat Belediye Plevne Antrenörü İlker Altan, sezonu değerlendirdi Açıklaması

20.03.2021 10:55
Tokat Belediye Plevne Antrenörü İlker Altan, sezonu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 37 puanla 11. sırada tamamlayan Tokat Belediye Plevne'de antrenör İlker Altan, "Ligde kalmış olmak, hedefimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 37 puanla 11. sırada tamamlayan Tokat Belediye Plevne'de antrenör İlker Altan, "Ligde kalmış olmak, hedefimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda lige tecrübeli yabancı ve genç yerli oyuncuların birleştirildiği bir kadro planlamasıyla başladıklarını söyledi.

Öncelikle ligde kalmayı, devamında da ilk 8 içinde olmayı hedeflediklerini belirten Altan, "Sezona istediğimiz gibi başladık. Özellikle hedef maçlarımızda istediğimiz sonuçlara ulaşarak ilk yarıda 5'inci sıraya kadar yükseldik. Sezonun devamında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı performans sergiledik." ifadesini kullandı.

Birçok takımda olduğu gibi kendilerinde de karantina süreçleri boyunca antrenman yapamamanın, oyunlara ve sonuçlara direkt etki ettiğini anlatan Altan, şöyle devam etti:

"Seyircisiz olmak da bizi çok etkiledi. Voleybol kültürü olan ve tribünden her zaman çok yoğun destek alan bir takımız. Bu sezon taraftarımızdan ayrı kalmak, iç saha maçlarında bize olumsuz yansıdı. Şunu da belirtmek gerekiyor. Lig ilk kez 16 takımla oynandı. Bu nedenle uzun ve zorlu deplasmanlara gittik. Mütevazı kadromuzla uzun soluklu yarışta yorgunluklar ve düşüşler yaşadık. Elbette tüm sezon olumsuzluklardan ibaret değildi. Bu nedenlerle ilk 8 içinde olma şansımızı kaybettik fakat ligde kalmış olmak, hedefimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor. Efeler Ligi'nin en düşük bütçeli takımlarından biri olarak bunu başarmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Altan, pozitif karakterlerden oluşan bir oyuncu grubu bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezon onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Yaşadığımız farklı zorluklara ve imkansızlıklara rağmen fedakarca ve özverili davrandılar. Sakatlığına rağmen sahaya çıkmak isteyenler oldu. Bunun gibi çok sayıda olumlu yaklaşım sergilediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetimimiz de her sorunda yanımızda oldu. Onlarla profesyonel ilişkimiz dışında gerektiğinde ağabey-kardeş ilişkimiz de oldu. Yapıcı ve çözüm odaklı yaklaştılar. Zaten bir takım olmak, sahadaki oyuncudan yemekleri hazırlayan aşçıya kadar bir bütün olarak hedefe ilerlemeyi gerektiriyor."

Sezonun bir diğer olumlu sonucunun da genç oyuncularla ilgili olduğunu dile getiren Altan, "Her zaman ülke voleyboluna genç oyuncuları kazandırmayı hedefledik. Bu anlamda sezon içinde ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu hedefin yavaş yavaş Tokat Belediye Plevne adına devam ettirilecek bir kültür haline dönüştüğünü söyleyebilirim. Ayrıca bu sezon kulüp takımımla birlikte devre arasında A Milli Takım'da da görev aldım. Milli görevimi elimden geldiğince iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Önümüzdeki sezon daha büyük hedeflerle daha başarılı olmayı ümit ediyorum." diye konuştu.

Efeler Ligi, Sigorta, Milli, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne Antrenörü İlker Altan, sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi
İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız         
11:22
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı         
10:38
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım         
09:59
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı         
08:31
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi         
02:23
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:40:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Belediye Plevne Antrenörü İlker Altan, sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei