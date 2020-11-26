Tokat Belediye Plevne'de 6 kişi Kovid-19'a yakalandı

Altan, bu durum nedeniyle hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe HDI Sigorta maçının da ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı.

AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp antrenörü İlker Altan, takıma Kovid-19 testleri uygulandığını belirterek, "4 sporcu ile birer yönetici ve yardımcı antrenörün testleri pozitif sonuçlandı. 6 kişi karantinaya alındı." dedi.

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