Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
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Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Çatal ile sözleşme imzaladı.

Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Çatal ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pasör Gökhan Çatal ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş'tan Mehmet Hacıoğlu ile de prensipte anlaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:21 Kaynak: AA
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