Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
1 saat önce
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Çatal ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:21 Kaynak: AA
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat
Belediye Plevne, dış transferde Bursa Büyükşehir Belediyespor
'dan Gökhan Çatal ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pasör Gökhan Çatal ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Tokat Belediye Plevne, Afyon
Belediye Yüntaş'tan Mehmet Hacıoğlu
ile de prensipte anlaştı.
Ali Koç, Volkan'ın kalmasına sıcak bakmıyor Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için ödediği rakam ortaya çıktı! Türkiye'ye canlı yayında küfür eden Hollandalı gazeteciye tepki! Yusuf Yazıcı 3 transfer rekoru birden kırdı!