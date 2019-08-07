Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
23 dakika önce
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Fenerbahçe'den Anıl Durgut ve Berkant Hızarcı ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:06 Kaynak: AA
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat
Belediye Plevne, dış transferde Fenerbahçe
'den Anıl Durgut ve Berkant Hızarcı ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandı. Türkiye
'yi Balkan Kupası'nda temsil edecek Tokat ekibinde, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti! Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'den sürpriz Fernandinho hamlesi Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi itirafı: Yanıldım