Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
Son Dakika Spor Haber

Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları

23 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Fenerbahçe'den Anıl Durgut ve Berkant Hızarcı ile anlaştı.

Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Fenerbahçe'den Anıl Durgut ve Berkant Hızarcı ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandı.
Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil edecek Tokat ekibinde, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe, voleybol, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sami Khedira, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'den sürpriz Fernandinho hamlesi Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi itirafı: Yanıldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:30:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]