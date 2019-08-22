Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 15 gün önce başladıklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarını Tokat'ta sürdürdüklerini belirten Eroğlu, "Günde çift antrenman yapıyoruz. İlk antrenmanımız kondisyona yönelik. İkinci idmanımızı ise topla salonda yapıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı Tokat'ta sürdüreceğiz." dedi.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Eroğlu, "Takımımıza takviyeler yapmak için çalışıyoruz. Yeni sezona hazır olarak gireceğiz. 11 Eylül'de Kuzey Makedonya'da Balkan Kupası maçları oynayacağız. Ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

voleybol, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:56:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]