Tokat Belediye Plevne yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon için bütçelerine uygun transfer yapmaya çalıştıklarını dile getiren Elibol, "Kulübümüzün bütçesi belli. Transfer çalışmalarını tamamladık. Dış transferde 9 oyuncu ile anlaştık. Bunlardan 3'ü yabancı." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını Ali Yücel Spor Salonu'nda antrenör İlker Altan yönetiminde sürdürdüklerini belirten Elibol, "Takım günde çift idman yapıyor. Bu sene ligde 16 takım mücadele edecek. Sezon sonunda 4 takım küme düşecek. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak." diye konuştu.

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