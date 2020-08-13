Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Mehmet Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz'dan itibaren kendi tesislerinde sürdürdüklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak devam ettiklerini anlatan Elibol, "Takımımız çalışmalarını antrenörümüz İlker Altan yönetiminde sürdürüyor. Yeni sezon fikstürü de çekildi. İlk maçımızda evimizde Arhavi Voleybol ile karşılaşacağız. Beş hazırlık maçı planlıyoruz. Bu ay içinde Ankara ve Yozgat'ta maçlar yapacağız. Takımımızda 14 oyucumuz var. Şu anda çok şükür sakat oyuncumuz yok." diye konuştu.