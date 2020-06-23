Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı'nda 1. Lig sevinci - Son Dakika

Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımı, 1. Lige yükseldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun yönetim kurulu toplantısında, mevcut puan durumu tescil edildi.

1. Lige yükselen Tokat Belediye Plevnespor Masa Tenisi Takımını tebrik eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başarılarının devamını diledi.

Eroğlu, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından alınan tedbirler kapsamında Tokat'ta yapılması planlanan 2. Lig 3. etap play-off karşılaşmalarının ertelendiğini belirtti.

Dün yapılan toplantıda ise mevcut puan durumu tescil edilerek takımlarının 1. Lig'e yükseldiğini bildiren Eroğlu, "Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Şampiyonluk şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.