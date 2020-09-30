Tokat Belediye Plevnespor'un maçına koronavirüs ertelemesi

Efeler Ligi Voleybol takımlarından Tokat Belediye Plevnespor'un, Spor Toto ile bugün oynayacağı maç, bir sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, onunla temaslı olduğu değerlendiren 3 sporcunun da karantinaya alınması nedeniyle ertelendi.

Tokat Belediye Plevnespor bugün oynanması planlanan Spor Toto maçı öncesinde takımı oyuncularına korona virüs testi yapıldı. Yabancı bir oyuncunun testi pozitif çıkarken, oyuncu ile temaslı olduğu değerlendiren 3 sporcu da karantinaya alındı. Bu nedenle müsabaka ileriki bir tarihe ertelendi. Tokat Belediye Plevnespor Takımı Şube Sorumlusu Mehmet Elibol, her 15 günde bir tüm sporcu ve teknik ekibe korona virüs testi yapıldığını, son yapılan testte yabancı bir oyuncularında koronavirüs tespit edilmesi üzerine 3 sporcunun da karantinaya alındığını ve bu nedenle bugün oynayacakları Spor Toto maçının ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.