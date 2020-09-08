Tokat Belediye Plevnespor'un yeni sezonda hedefi ligde kalmak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'un yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına temmuzda başladıklarını söyledi.

Hazırlıkları genç bir kadro yapılanması ile açtıklarını dile getiren Altan, "İyi bir antrenman dönemi yaşadık birbirimize uyum sağladık. Bizim için farklı bir deneyim oldu, tedbirler altında çalışmalar yapmak. İki aylık hazırlık periyodunda 5 hazırlık maçı yapma fırsatı bulduk. Eksiklerimizi görmek adına güzel oldu ve ders çıkarmamıza sebep oldu." diye konuştu.

Hafta sonu ligin başlayacağını belirten Altan, "Bu hafta sonu evimizde Arhavi Voleybol ile oynayacağız. Zorlu bir yarışın içindeyiz takımlar birbirlerine çok yakın seviyede, ligde kalmak için bütün enerjimizi sarf edeceğiz." dedi.

Yoğun maç döneminin kendilerini beklediğini vurgulayan Altan, şunları kaydetti:

"Fikstürümüz oldukça sıkışık. Kısa sürede çok fazla maç yapacağız ve seyircisiz olacağı gözüküyor, en büyük itici gücümüz olan taraftarlarımızdan yoksun maçlara çıkmak bizi zorlayacak. Fakat oyunumuzla bunu skora yansıtmak istiyoruz. Umarım sakatlıksız, pandemiden uzak en yakın zamanda taraftarımıza kavuşacak güzel bir sezon olur."